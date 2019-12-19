Путин пошутил о попадании в число льготников при покупке авиабилетов на Камчатку

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря пошутил, что подпадает в льготную категорию при покупке авиабилетов на Камчатку. Таким образом, российский лидер ответил на вопрос журналистов, связано ли то, что он давно не посещал регион, с недоступностью авиабилетов.

По словам президента, «плоские тарифы» на полеты на Дальний Восток отменять не будут, практика будет расширена на другие регионы.

9 ноября «Аэрофлот» начал продавать авиабилеты по «плоским» тарифам на рейсы на Дальний Восток в 2020 году. Программа предусматривает продажу билетов по фиксированной цене вне зависимости от даты покупки и сезона. Билет по такому тарифу в экономклассе можно приобрести свободно.

Купить билет по таким тарифам в 2020 году можно во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

Ранее в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок действия программы, проиндексировав тарифы на 4,3%.

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» — это неизменяемые по цене билеты, их стоимость не зависит от близости к дате поездки. В данное время они действуют на рейсы из Москвы до Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Калининграда, Симферополя и обратно.

15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.