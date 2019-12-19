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Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли в Москве.

Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина
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На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

В этом году на мероприятии было введено ограничение, согласно которому представителям прессы запрещается использовать особо крупные плакаты, превышающие формат А3 (297×420 мм), так как они мешают работе фотографов и операторов.

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года. Мероприятие продлилось 3 часа 43 минуты, за это время глава государства ответил на 53 вопроса представителей СМИ. Тогда трансляцию посмотрели более 6,7 млн человек старше 18 лет.

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