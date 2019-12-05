Завершилась аккредитация СМИ на пресс-конференцию Путина

Аккредитация журналистов на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина завершилась. Соответствующее сообщение было опубликовано 5 декабря на сайте Кремля.

Встреча журналистов с Путиным состоится 19 декабря в 12:00 (мск). Место проведения пресс-конференции будет объявлено позже.

Отмечается, что список журналистов, которые получили аккредитацию, будет опубликован на сайте Кремля 13 декабря. О порядке прохода и работы на конференции представителей СМИ уведомят по электронной почте.

Традиционно большая пресс-конференция длится несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд — 4 часа 40 минут, за которые Путин ответил более чем на 100 вопросов.

В 2018 году 14-я ежегодная пресс-конференция прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное число журналистов — более 1,7 тыс. человек со всей России и из-за рубежа. Российский лидер беседовал с журналистами 3 часа 43 минуты, за это время он успел ответить на 53 вопроса.