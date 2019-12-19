Прямой эфир

Журналистов попросили отказаться от больших банеров на пресс-конференции Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 19 декабря пройдет без больших плакатов. Такую просьбу выразили в департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента, сообщает РИА Новости.

Речь идет о баннерах, размер которых превышает формат А3 (297×420 мм). По данным «Газеты.ру», большие плакаты мешают работе фотографов и операторов.

Многие из журналистов используют плакаты на пресс-конференциях российского лидера с разными изображениями и фразами с целью привлечения внимания.

Как ожидается, на итоговой пресс-конференции появится рекордное количество журналистов — их аккредитовано 1895.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил готовность российского лидера ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал улучшение экологической ситуации важной общенациональной задачей
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019