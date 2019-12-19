Журналистов попросили отказаться от больших банеров на пресс-конференции Путина

15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина 19 декабря пройдет без больших плакатов. Такую просьбу выразили в департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента, сообщает РИА Новости.

Речь идет о баннерах, размер которых превышает формат А3 (297×420 мм). По данным «Газеты.ру», большие плакаты мешают работе фотографов и операторов.

Многие из журналистов используют плакаты на пресс-конференциях российского лидера с разными изображениями и фразами с целью привлечения внимания.

Как ожидается, на итоговой пресс-конференции появится рекордное количество журналистов — их аккредитовано 1895.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил готовность российского лидера ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции.