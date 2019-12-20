Летать не вредно: Минтранс призывают поддержать авиацию малых городов

Вопрос о доступности перелетов внутри России прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина от журналиста с Камчатки. Президент признал, что проблема существует и он обсуждал ее с правительством и руководством «Аэрофлота», у которого «есть еще резервы». Волнует этот вопрос и депутатов Госдумы, которые обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов». Сегодня десять субъектов РФ не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов. Особенно тяжелая ситуация складывается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям — там льготными перелетами могут воспользоваться лишь 10% жителей. В Минтрансе заявили, что обращение депутатов поступило и будет рассмотрено. Эксперты считают проблему актуальной.

Отрезанные от Большой земли

На 100 тыс. россиян приходится 3,1 самолета малой авиации. Отрасль терпит убытки, суммарно исчисляемые 53,9 млрд рублей за 2018 год, и нуждается в субсидиях из-за роста цен на авиакеросин. Об этом говорится в обращении к министру транспорта России Евгению Дитриху, направленного членом комитета Госдумы по бюджету, единороссом Виктором Зубаревым. В нем парламентарий отмечает, что, несмотря на масштабную трансформацию авиаотрасли, мобильность россиян сегодня крайне низкая. Например, на одного жителя США приходилось в прошлом году 2,72 полетов, Канады — 2,41, Германии — 1,32, а России — 0,79.

«По данным Росавиации, в октябре этого года общий пассажиропоток составил 18,9 млн человек. Из них международные маршруты выбирали 6,8 млн, а внутренние почти двукратно больше — 12,09», — отмечается в документе. Депутат обращает внимание на то, что перелеты внутри страны более востребованы по естественно-географическим причинам — большой протяженности территории России. Однако 10 субъектов (Владимирская, Рязанская, Еврейская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия) до сих пор не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.

Особенно тяжелая ситуация с авиаперевозками складывается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. По данным комитета СФ по федеративному устройству, доля граждан, которые могут воспользоваться льготными перелетами, не превышает 10%, говорится в обращении. Решением проблемы, по мнению Зубарева, может стать разработка федеральной программы «Авиация малых городов», а также закрепление в законодательстве понятия «воздушные региональные авиалинии».

— Ограничения авиасообщения внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, развитии труднодоступных населенных пунктов, жители которых, по сути, оказываются отрезанными от Большой земли, — пояснил «Известиям» парламентарий.

В Минтрансе «Известиям» заявили, что обращение на имя министра поступило и будет рассмотрено, воздержавшись от более подробных комментариев.

Вопрос о доступности перелетов внутри России был также затронут на пресс-конференции Владимира Путина. Он прозвучал от журналиста с Камчатки. Президент признал, что проблема существует, он ее обсуждал с министром транспорта, вице-премьером, который курирует данное направление, а также с руководством «Аэрофлота».

— Что касается билетов, плоских тарифов — никто их не собирается отменять, — сказал глава государства. — «Аэрофлот» просто немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать.

Цены выше неба

Виктора Зубарева поддерживают глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Дальнего Востока Николай Харитонов и зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

— Мы кого только не приглашали, чтобы решить и проблему доступных цен на перелеты внутри страны, и проблему развития авиастроения. В России, к сожалению, сегодня нет производства малых самолетов. Раньше только в ДФО было более 700 взлетных площадок, — заявил «Известиям» Харитонов, отметив, что ежегодно с Дальнего Востока уезжает 25–30 тыс. человек.

Такая программа, конечно, однозначно нужна, сказал «Известиям» Александр Старовойтов.

— У нас, к сожалению, последние десятилетия малой авиации уделялось минимальное внимание — подчеркнул он. — Хотя с ее помощью мы могли бы решить транспортно-логистические проблемы, которые возникают у огромного количества жителей нашей страны. И не только у тех, кто живет на Крайнем Севере.

По его словам, мало того что нет нормального авиасообщения между населенными пунктами, так граждане еще и не могут взять билеты, чтобы уехать на летний отдых на материк. Цена на них сегодня неоправданно высока. Хотя при наличии малой авиации, у которой топливные расходы ниже, эту проблему можно было бы решить, полагает парламентарий.

— Развитие малой авиации — огромная задача для повышения аэромобильности жителей нашей страны. Россия сегодня фактически летает на иностранных самолетах, — отметил директор Фонда развития авиации и космонавтики «Наше небо» Алексей Николаев.

По его словам, сейчас наблюдается мировая тенденция к переходу на беспилотные полеты. Например, на Аляске есть аэродромы, которые работают вообще без персонала — даже управление и сопровождение воздушных судов происходит без участия человека. Автоматизация некоторых процессов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием техники, также ведет к сокращению стоимости перелетов, пояснил эксперт, отметив, что Россия отстает в этой сфере.