«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Эксперты «Роскачества» составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку. Исследование было проведено в рамках «Винного гида России».

Эксперты оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя такие показатели качества, как цвет, аромат и вкус.

72% образцов получили высокие дегустационные оценки. В тройку лучших вошли вина из Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Открытием года стали образцы из Дагестана, которые заняли высокие позиции рейтинга.

Возглавило рейтинг «Винный гид России» полусухое розовое вино «Мысхако» (83,7 балла из 100), произведенное из винограда пино нуар, выращенного в Краснодарском крае. На втором месте — российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, произведенное из сортов шардоне, рислинг, совиньон блан. Почетная бронза досталась крымскому вину от «Золотой балки» — полусладкое белое, сорта мускат белый и мускат янтарный.

«В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным. <...> Могу сказать, что откровенно плохих образцов было меньше, чем мы ожидали», — подчеркнула куратор дегустационной комиссии Юлиана Григорьева.

В «Роскачестве» напомнили, что при выборе игристого вина к новогоднему столу нужно внимательно читать этикетку. На ней должно быть написано «игристое вино» или «российское шампанское». Если же на этикетке указан «винный напиток», то половину напитка составляют вода и ароматизаторы.

«Внешнее сходство с игристым вином (форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволочкой — мюзле) часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке. Если к названию «игристое вино» или «жемчужное вино» добавлены слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах Российской Федерации», — пояснил заместитель руководителя «Роскачества» Илья Лоевский.

18 декабря Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в России в третьем окончательном чтении. Документ призван стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок.

Эксперты, комментируя данный закон, отметили, что мера приведет к увеличению ассортимента продукции, улучшению ее качества и появлению новых винодельческих регионов.