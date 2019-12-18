Эксперты прокомментировали закон о виноделии

Принятый в среду Государственной думой закон о виноградарстве и виноделии в России приведет к увеличению ассортимента продукции, улучшению ее качества и появлению новых винодельческих регионов, считает генеральный директор АО «Завод шампанских вин «Новый свет» Алексей Пугачев. Об этом 18 декабря он сообщил в интервью «Известиям».

«Безусловно, бурными темпами будет развиваться посадка винограда в Российской Федерации. Соответственно, новые микрозоны, новые вкусы, новые ароматы, букеты вина», — отметил эксперт.

По словам заместителя генерального директора винодельческого завода «Массандра» Елены Коноваловой, новый закон — концептуальный, с его появлением станет выгодно производить напитки из винограда, выращенного именно в России.

«Это не только мера стимулирования, но также и гордость за свое производство. Мы, крымчане, всю жизнь делали вино из винограда, выращенного исключительно на полуострове. Конечно, мы счастливы поддержке. То есть мы будем сажать виноградники, восстанавливать утраченные площади, производить шикарное вино со 150-летней историей», — считает она.

Новый закон — отправная точка для возрождения отрасли, подчеркнул генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишин, добавив, что последние 15 лет российское виноделие развивалось в значительной степени благодаря энтузиастам, которые смотрели на него не как на бизнес, а как на образ жизни.

«Отделение фальсификата, определение «российского вина» и другие нормы создадут более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурентоспособной. Даже информация о том, что закон вот-вот ожидается, уже привела к существенному увеличению инвестиций в посадку виноградников за последний год», — подчеркнул Романишин.

Госдума приняла 18 декабря закон о виноградарстве и виноделии в России в третьем, окончательном, чтении. Документ призван стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые производят продукцию из винограда.

Создание отрасли виноградарства и виноделия должно помочь развитию российской экономики за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Закон не распространится на тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, на садоводов и огородников.