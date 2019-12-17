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В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки к законопроекту о развитии виноградарства и виноделия. Ими предлагается отменить особые налоговые режимы для субъектов виноградарства и виноделия, сообщает 17 декабря агентство городских новостей «Москва».

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«Исключить применение особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия, а также предоставление налоговых льгот по земельному налогу на земельные участки, занятые виноградными насаждениями, включенными в федеральный реестр виноградных насаждений», — говорится в таблице поправок к законопроекту.

Поправки расширяют полномочия органов местной власти в области виноградарства и виноделия в части контроля за сведениями, представляемыми для внесения в федеральный реестр виноградных насаждений.

Также Кутепов предложил расширить функции саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, добавив установление особых требований к коллекции винодельческой продукции, производимой членами организации.

Помимо расходов на приобретение субъектами виноградарства и виноделия посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградных насаждений, сенатор предлагает включить в расходы установку шпалеры и проведение работ по уходу за молодыми виноградниками.

18 декабря Госдума рассмотрит законопроект о виноградстве и виноделии в России во втором чтении. Законопроект «не рядовой», поскольку он, по сути, заново создает отрасль, которая прекратила свое существование в России в 1985 году, отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. Российское вино будет производиться только из винограда, выращенного на территории страны, а за счет создания новых рабочих мест виноградарство сыграет серьезную роль в развитии экономики страны.

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