Володин назвал дату рассмотрения в Госдуме закона о виноделии

Госдума рассмотрит законопроект о виноградстве и виноделии в России во втором чтении 18 декабря на пленарном заседании. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Мы планируем рассмотреть 18 декабря законопроект о виноградарстве и виноделии в завершающий день работы сессии. А затем, после перерыва, если только не будет большого количества поправок внесено в законопроект и он будет готов для рассмотрения в третьем чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы работы парламента в этом году», — цитирует его «РИА Новости».

Спикер Госдумы отметил, что этот законопроект «не рядовой» поскольку он, по сути, заново создает отрасль, которая прекратила свое существование в России в 1985 году.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. По словам Володина, законопроект устанавливает требования к сырью и материалам, а также предусматривает поддержку производителей и защиту потребителей от подделок.

Российское вино будет производиться только из винограда, выращенного на территории страны, а за счет создания новых рабочих мест виноградарство сыграет серьезную роль в развитии экономики страны.

18 ноября журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, заявил, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.