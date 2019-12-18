Виноделам прописали норму: что нужно знать о профильном для отрасли законе

В среду, 18 декабря, Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии, который призвал ввести единое правовое регулирование в этой сфере. В течение одного дня депутаты рассмотрели документ сразу во втором и третьем чтении. Подробнее о его ключевых положениях и о том, что он может означать для российских виноделов и потребителей их продукции, — в материале «Известий».

Виноделу и потребителю

Проект закона «О виноградарстве и виноделии» был внесен в Госдуму в середине октября 2019 года. Документ в том числе призван установить единые правовые основы в области виноградарства и виноделия, определить правовое положение лиц, занятых в этой сфере, а также защитить права потребителей российских вин.

«Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия», — следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, в нем оговариваются меры государственной поддержки, на которые смогут претендовать российские виноделы.

Вино_1 Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

До сих пор «профильным» для отрасли оставался федеральный закон о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, однако этот документ, как объясняли авторы инициативы, ориентирован в первую очередь на продукцию с высоким содержанием спирта и не учитывает специфику работы виноградарей и виноделов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект должен заново создать отрасль, которая прекратила свое существование в России в 1985 году . Ряд экспертов полагает, что это позволит возродить отечественные винодельческие традиции, утраченные еще после революции.

Кроме того, ожидается, что дальнейшее развитие отрасли позволит создать новые рабочие места в традиционных винодельческих регионах (это Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовская область, Ставрополье, Нижняя Волга, Дагестан) и обеспечить приток дополнительных доходов в региональные бюджеты.

Определились с понятиями

Всего в документе закрепляются определения 80 основных понятий в сфере виноградарства и виноделия. Это в том числе «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник».

Также, как следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте Государственной думы, в нем определяются принципы и цели реализации государственной политики в этой сфере, закрепляются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области виноградарства и виноделия, а также «организационные, технологические и экономические основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и винодельческой продукции».

Так, например, в законопроекте определен список сырья и материалов, которые виноделы смогут использовать при производстве обычных, крепленых и игристых вин. Установлены требования к маркировке продукции и правила розничной продажи. В частности, на этикетке в обязательном порядке должна указываться информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая. Если речь идет об алкогольных виноградосодержащих напитках, на этикетке должна стоять отметка о том, что этот напиток «не является вином».

В случае если в наименовании напитка слово «вино» или его производные будут использованы с нарушением прописанных в законопроекте требований, такой продукт предлагается считать фальсификатом.

Отдельно прописано определение понятия «коллекция винодельческой продукции» и распространяющиеся на нее правила, а также требования к рейтингам винодельческой продукции. Целая глава посвящена национальной системе защиты вина по географическому указанию (ЗГУ) и наименованию места происхождения (ЗНМП) и российским винам защищенных наименований.

Кроме того, документ предполагает введение ограничений на ввоз в Россию импортных виноматериалов.

Садоводов исключили

Среди основных целей государственной политики в этой сфере законопроектом провозглашено повышение качества продукции российских виноградарей и виноделов и ее конкурентоспособности, стимулирование развития виноградарства и виноделия в РФ и увеличение числа участников этой отрасли.

Кроме того, новый документ призван защитить права потребителей, гарантировав соблюдение их прав на безопасность напитков, наличие достоверной информации о месте их происхождения, составе и характеристиках.

Действие документа в первую очередь распространяется на представителей винодельческих и виноградарских хозяйств, а также на профильные организации, занятые в этой сфере.

«Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие между организациями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в области виноградарства и виноделия», — говорится в тексте документа.

На граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников его действие не распространяется, подчеркивают в Госдуме.

Без поправок

В первом чтении документ был принят 19 ноября этого года. Позднее к нему был разработан ряд поправок, в том числе, как стало известно накануне, 17 декабря, Совфед предлагал отменить особые налоговые режимы для субъектов виноградарства и виноделия.

В среду, 18 декабря, законопроект был принят во втором и третьем чтении — при этом депутаты отклонили все предложенные поправки. Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, при рассмотрении документа в третьем чтении «за» проголосовали 386 депутатов, один человек воздержался, против не проголосовал никто.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович рассказал «Известиям», что принятый Госдумой законопроект может задать отрасли основной вектор для развития. По его мнению, документ станет сигналом для инвесторов о том, что государство занимается развитием этой области. Что, в свою очередь, привлечет новые инвестиции в ее развитие.

Победой назвала принятие законопроекта генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук.

«Это, я считаю, очень важное признание нашей отрасли винодельческой, на уровне правительства, администрации Российской Федерации. Наша отрасль признана значительной, необходимой нашим людям. Работая в рамках этого закона, мы несем в массы культуру потребления вина, от винограда до бутылки качественного напитка», — отметила она.

По словам заместителя генерального директора «Массандры» Елены Коноваловой, новый закон — концептуальный, с его появлением станет выгодно производить напитки из винограда, выращенного именно в России.

— Это не только мера стимулирования, но также и гордость за свое производство, — считает она. — Мы, крымчане, всю жизнь делали вино из винограда, выращенного исключительно на полуострове. Конечно, мы счастливы поддержке. То есть мы будем сажать виноградники, восстанавливать утраченные площади, производить шикарное вино со 150-летней историей.

DSC_0193 В последние выходные сентября в Балаклаве в четвертый раз проходит фестиваль урожая и виноделия WineFest. Самые яркие фотографии — в галерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9888 На аллее виноделов расположились ведущие винные производители Крыма, которые представили более 40 видов вин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9865 Гости фестивали смогли продегустировать лучшие вина полуострова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9767 Впервые в рамках WineFest состоялся I Международный фестиваль-пленэр. Итальянские и российские художники рисовали полотно, посвященное виноделию.Также гости мероприятия могли насладиться итальянской оперой и познакомиться с высокой кухней от ведущих итальянских шеф-поваров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_0085 На площадке фестиваля раскинулась винодавильня, на которой участники в танце отжимают виноградный сок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_0169 Кроме того, для гостей мероприятия было предусмотрено множество активностей: спортивные соревнования, акробатическое шоу, танцевальные мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9347 Все желающие могли совершить подъем на воздушном шаре и испытать яркие и незабываемые эмоции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9201 В виноградном баре посетители могли попробовать и приобрести виноград различных сортов, а также сезонные фрукты и овощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9268 Гости праздника смогли продегустировать не только вина, но и различные блюда: на территории фестиваля действовала специальная зона с фуд-кортами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9626 В рамках деловой программы представители бизнеса и власти обсудили современные технологии производства вина, государственную поддержку и имидж крымских и севастопольских вин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_9509 На площадке фестиваля была предусмотрена закрытая детская зона с профессиональными аниматорами, играми и мастер-классами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Новый закон — отправная точка для возрождения отрасли, уверен генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишин. Последние 15 лет российское виноделие развивалось в значительной степени благодаря энтузиастам — то есть людям, которые смотрели на него не как на бизнес, а как на образ жизни , подчеркнул он.

— Отделение фальсификата, определение российского вина и другие нормы создадут более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурентоспособной, — считает Петр Романишин. — Даже информация о том, что закон вот-вот ожидается, уже привела к существенному увеличению инвестиций в посадку виноградников за последний год.

Ранее в интервью «Известиям» глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев назвал законопроект революционным, напомнив, что со времен принятия закона о вине в Российской империи в апреле 1914 года «ничего подобного в России до сих пор не было».

Речь об отказе от импорта не идет, подчеркнул заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк, однако введение более жестких требований к маркировке, а также обеспечение контроля за их соблюдением могут повысить доверие потребителей к отечественной продукции.

— Люди боятся иногда купить вино, потому что не знают, что там в бутылке. Это, конечно, даже по этикетке не поймешь. Но если будет написано, что это российское вино, если будет написано место, где оно произведено, из какого сорта винограда, адрес предприятия, куда можно пожаловаться, тогда больше доверия к этому вину, — отметил он в разговоре с «Известиями».