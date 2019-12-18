Госдума приняла в третьем чтении закон о виноделии и виноградарстве

Депутаты Государственной думы приняли в среду, 18 декабря, в третьем, окончательном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте Госдумы. Во втором чтении документ был принят ранее в среду.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 386 депутатов поддержали закон, один парламентарий воздержался, против не высказался никто.

Закон станет базовым для отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок, сообщалось на сайте нижней палаты парламента.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

Также создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Закон не распространится на ведущих личное подсобное хозяйство граждан, а также на садоводов и огородников.

13 ноября комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.

Ранее в интервью «Известиям» журналист Дмитрий Киселев, комментируя новый закон, заявил: «С одной стороны, если мы запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, вино поначалу может стать дороже. Но если мы будем выращивать свой виноград, расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно и технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке. И цена будет снижена».

По его словам, виноделие в России переживает важный этап, так как государство начнет поддерживать тех, кто делает вино из своего винограда. Он пояснил, что страна должна «встать» на винную карту мира как «полноценная винная провинция».

Гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук заявила, что этот закон «большая победа и большая заслуга, если мы повернемся лицом к вину, которое мы производим здесь, у себя».

Генеральный директор завода «Новый Свет» Алексей Пугачев отметил: любой человек, приезжающий в винодельческий регион, хочет попробовать продукцию этого региона. «Если мы едем во Францию, мы же не пьем итальянское вино. Поэтому в России надо пить российское», — сказал он.

Развитие виноделия позволит также дать толчок развитию села, создать новые рабочие места на Кубани, в Крыму и других российских регионах, добавил Пугачев.