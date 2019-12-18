Участники рынка оценили принятие Госдумой закона о виноделии

Эксперты рынка оценили принятие закона о развитии виноделия и виноградарства в России.

Генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук заявила «Известиям» в среду, 18 декабря, что принятие нового закона является признанием российской винодельческой отрасли на государственном уровне. По ее словам, в России нужно, как и во Франции, прививать «культуру питья» и нести ее «в массы».

По словам главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, после принятия закона о виноделии в России над ним и дальше будет идти работа, это не будет окончательным документом, а лишь «этапом в формировании отрасли на новых здоровых принципах».

По словам Киселева, новая государственная политика, которая формулируется в этом законе, подходит не для каждой модели бизнеса и является вызовом для Союза виноградарей и виноделов России. В то же время он отметил, что те производители, которые изготавливали свой продукт на основе импортного дешевого сырья, «смогли накопить кое-какой жирок» и теперь получили возможность переформатировать свой бизнес под новые стандарты.

Замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк, в свою очередь, заявил, что в первые дни принятый закон о виноградарстве ничего не изменит. Однако, по мнению эксперта, у виноделов появится больше возможностей выбирать виноград, поскольку сейчас почвенно-климатические условия не везде позволяют ему созреть. Он объяснил, что в данное время приходится закупать саженцы из-за рубежа, которые не приспособлены к российскому климату, а благодаря новому закону появится возможность сажать приемлемые для России сорта винограда — автохтонные или международные. Благодаря этому удастся получать вина более высокого качества, поскольку на 60–70% качество вина зависит от винограда.

Панасюк отметил, что сейчас люди иногда боятся купить вино, «потому что не знают, что там в бутылке». Если же на этикетке будет подробно написано место производства, сорт винограда, адрес предприятия, куда можно пожаловаться, — такому вину будет больше доверия, считает эксперт. Он добавил, что из-за рубежа покупается не всегда хорошее вино, обычно — недорогое.

Госдума приняла 18 декабря закон о виноградарстве и виноделии в России в третьем, окончательном чтении. Документ призван стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые производят продукцию из винограда.

Создание отрасли виноградарства и виноделия должно помочь развитию российской экономики за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Закон не распространится на тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, на садоводов и огородников.