Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил об ущербе мировой экономике от санкций ЕС против России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продленные санкции Евросоюза в отношении России наносят колоссальный ущерб мировой экономике и торговле. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а валюта укрепилась», — отметил российский лидер, комментируя вопрос о санкциях ЕС.

Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина
Журналистов традиционно интересуют как политика с экономикой, так и личная жизнь президента

Также глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полную нормализацию отношений с Евросоюзом, и добавил, что сторонам необходимо избавиться от «политически мотивированных ограничений» в экономической деятельности, поскольку это отражается на всей мировой экономике.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть затишье по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно для снятия санкций с России.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

На следующий день замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель заявила об отсутствии повода для отмены санкций против России
Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019