Путин заявил об ущербе мировой экономике от санкций ЕС против России

Продленные санкции Евросоюза в отношении России наносят колоссальный ущерб мировой экономике и торговле. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а валюта укрепилась», — отметил российский лидер, комментируя вопрос о санкциях ЕС.

Также глава государства подчеркнул, что Россия выступает за полную нормализацию отношений с Евросоюзом, и добавил, что сторонам необходимо избавиться от «политически мотивированных ограничений» в экономической деятельности, поскольку это отражается на всей мировой экономике.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть затишье по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно для снятия санкций с России.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

На следующий день замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.