Меркель заявила о невозможности снятия санкций с России

Встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже помогла преодолеть затишье по урегулированию конфликта на Украине, но этого было недостаточно для снятия санкций с России. Об этом в среду, 18 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

«Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции», — цитирует ее ТАСС.

Меркель подчеркнула, что страны ЕС «должны были» продлить антироссийские санкции, отметив, что такое решение было принято единогласно на саммите Евросоюза.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении РФ. Решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем оно вступит в силу.

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.