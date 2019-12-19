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Лавров выразил надежду на продвижение вопроса мирного договора с Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает обсудить с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги вопросы мирного договора. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «РИА Новости».

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Мотэги впервые находится с визитом в России в качестве главы японской дипломатии. «Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику», — заявил российский министр перед началом встречи.

Для заключения мирного договора Токио необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов, заявлял в ноябре Лавров. Высказывание главы российского МИДа стало ответом на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, который рассказал о намерении Токио вести переговоры о мирном договоре с Россией через решение территориальной проблемы.

15 декабря лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил о необходимости японской стороне обозначить весь Курильский архипелаг своим на переговорах с Москвой, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил.

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

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