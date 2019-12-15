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Володин назвал призыв объявить все Курилы японскими угрозой суверенитету России

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Фото: ТАСС/Максим Федоров
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Призывы объявить все Курильские острова территорией Японии воспринимаются как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — цитирует его «Интерфакс». По словам политика, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу «ни Японии, ни кому-либо еще».

Ранее 15 декабря глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что слова о Курилах были сказаны оппозиционным японским политиком, представляющим не самую крупную партию. По его словам, в связи с этим заявлению не нужно уделять много внимания и стоит рассматривать «как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии».

В этот же день глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим. По его мнению, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил. При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

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