Косачев прокомментировал призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Россией все острова Курильского архипелага японской территорией. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает RT.

«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — подчеркнул Косачев, добавив, что не стоит уделять этому заявлению так много внимания.

По его словам, в настоящий момент между президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ «идет кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора».

Ранее в этот же день Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим. По его мнению, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил. При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

Заявление японского политика также прокомментировал российский депутат Госдумы Антон Морозов. По его словам, подобные заявления могут делать только «маргинальные» японские политики, чтобы получить «дополнительные политические очки». Он отметил, что «те, кто занимается серьезной политикой», понимают, что вопрос уже обсуждался множество раз и Россия не пойдет на территориальные уступки.

РФ и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.