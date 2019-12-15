Депутат ГД предрек постепенное согласие Японии на условия мирного договора с РФ

Японцы постепенно согласятся на условия мирного договора с Россией, так как Токио во многом зависит от внешнего мира, в том числе и от РФ, считает депутат Госдумы Антон Морозов. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает «РИА Новости».

Ранее в этот же день лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим. По его мнению, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил. При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

По словам депутата Госдумы, подобные заявления могут делать только «маргинальные» японские политики, чтобы получить «дополнительные политические очки».

«У нас сейчас очень высокий уровень взаимоотношений с Японией — экономическое сотрудничество, торговое, культурное, научное и прочее. Поэтому постепенно позиции будут сближаться, и рано или поздно японцы согласятся на наши условия мирного договора, потому что они во многом зависят от внешнего мира, в том числе от России», — сказал Морозов.

«Те, кто занимается серьезной политикой, понимают, что вопрос уже столько раз обсуждался и Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдем. Потому что эта идея совершенно абсурдна с точки зрения наших избирателей и ни один политик в России не сможет заявить о подобном решении», — подчеркнул он.

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.