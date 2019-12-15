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Депутат ГД предрек постепенное согласие Японии на условия мирного договора с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Японцы постепенно согласятся на условия мирного договора с Россией, так как Токио во многом зависит от внешнего мира, в том числе и от РФ, считает депутат Госдумы Антон Морозов. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает «РИА Новости».

Ранее в этот же день лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал Токио на переговорах с Россией обозначить весь Курильский архипелаг своим. По его мнению, таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил. При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

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По словам депутата Госдумы, подобные заявления могут делать только «маргинальные» японские политики, чтобы получить «дополнительные политические очки».

«У нас сейчас очень высокий уровень взаимоотношений с Японией — экономическое сотрудничество, торговое, культурное, научное и прочее. Поэтому постепенно позиции будут сближаться, и рано или поздно японцы согласятся на наши условия мирного договора, потому что они во многом зависят от внешнего мира, в том числе от России», — сказал Морозов.

«Те, кто занимается серьезной политикой, понимают, что вопрос уже столько раз обсуждался и Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдем. Потому что эта идея совершенно абсурдна с точки зрения наших избирателей и ни один политик в России не сможет заявить о подобном решении», — подчеркнул он.

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

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