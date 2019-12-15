В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

По словам политика, в вопросе Курил стоит учитывать только договор 1875 года о российско-японской границе, где острова были обменены на полный контроль Москвы над Сахалином.

При этом соглашение по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор) Сии назвал несправедливым, так как в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор», — заявил он в интервью газете «Иомиури», опубликованном 15 декабря.

По мнению политика, Япония сможет заполучить острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать и на северные.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра [Синдзо] Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлое требование о передаче четырех островов», — цитирует Сии ТАСС.

Россия и Япония из-за притязаний Токио на Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.