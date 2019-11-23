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Москва призвала Токио признать суверенитет РФ над Курилами

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Фото: REUTERS/Franck Robichon
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Для заключения мирного договора Японии необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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Высказывание главы российского МИДа было ответом на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, который рассказал о намерении Токио вести переговоры о мирном договоре с Россией через решение территориальной проблемы.

«(…) мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться всё остальное», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры о соглашении на основе совместной советско-японской декларации 1956 года.

Впоследствии документ о мире был аннулирован СССР из-за подписания Японией договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.

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