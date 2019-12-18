Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы взаимной интеграции двух стран. Об этом сообщается на сайте правительства России в среду, 18 декабря.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе белорусской стороны. Премьер-министры условились о продолжении контактов.

14 декабря уже состоялся подобный телефонный разговор Румаса и Медведева. Тогда они тоже говорили о межгосударственной интеграции, а также о поставках нефти и газа на 2020 год. 10 декабря Медведев поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждались итоги встречи глав двух государств в Сочи.

По итогам переговоров президентов министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о прогрессе по нефте- и газовой тематике. По его словам, стало меньше спорных моментов, связанных с интеграцией, и стало понятно, как их можно решить.

На переговорах в Сочи стало известно, что следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря.