Медведев и Румас обсудили российско-белорусскую интеграцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили взаимодействие по межгосударственной интеграции, сообщается на сайте правительства России в субботу, 14 декабря.

Кроме этого, в телефонном разговоре были затронуты первоочередные вопросы по поставкам нефти и газа на 2020 год, а также ход выполнения поручений, данных президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на встрече в Сочи 7 декабря 2019 года, сообщает портал белорусского правительства.

Главы правительств договорились о следующем телефонном разговоре на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по развитию российско-белорусской интеграции.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

В тот же день стало известно о том, что следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря.