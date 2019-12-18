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В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков. Об этом 18 декабря сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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«Они (службы заказа такси. — Ред.) стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли», — прокомментировал законопроект вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В документе отмечается, что разрешение осуществлять перевозки легковым такси смогут получать и самозанятые граждане, а не только индивидуальные предприниматели и юрлица. Также не будет допускаться управление такси с международным или иностранным водительским удостоверением. Все водители должны будут пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта федерации, в котором они будут осуществлять перевозку пассажиров.

Кроме того, на каждом такси должны будут присутствовать «шашечки» и оранжевый фонарь на крыше, а цвет автомобиля должен соответствовать установленной в субъекте гамме. К тому же каждый регион страны сможет устанавливать максимальное количество такси, однако их количество должно быть не меньше 30 на каждую тысячу жителей.

Также в России будет вестись реестр такси и служб их заказа, которые понесут солидарную ответственность за действия перевозчиков за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу в случае аварии или другого происшествия.

Если законопроект будет принят, все агрегаторы должны будут предоставить в единый реестр всю информацию о своей организации, а власти смогут на федеральном и региональном уровне проводить плановые и внеплановые проверки их деятельности.

В сентябре в комитете Госдумы пообещали завершить до конца осенней сессии работу над законопроектом, регулирующим рынок такси. Депутаты настаивают на том, чтобы цены формировали не агрегаторы, а владельцы такси, юридические лица или индивидуальные предприниматели. В комитете это объяснили тем, что автомобили не принадлежат агрегаторам, а водители не являются их сотрудниками.

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