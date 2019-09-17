В Думе пообещали к зиме закончить работу над изменением закона о такси

Комитет Госдумы по транспорту и строительству завершит работу над законопроектом, касающимся регулирования рынка такси до конца осенней сессии. Депутаты настаивают на том, чтобы агрегаторы не могли единолично формировать цены. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Виталия Ефимова.

В первом чтении законопроект был принят еще в декабре 2018 года. Он предусматривает выдачу разрешения на работу таксистом на срок не менее 5 лет. Кроме того, вводятся обязанности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одновременно с этим прописаны и регулирующие нормы для агрегаторов. По словам Ефимова, работа по подготовке законопроекта ко второму чтению продолжается, идет обсуждение поправок.

Он также пояснил, что цену должны формировать владельцы такси, юридические лица или индивидуальные предприниматели, но никак не «лица, которые обладают только информационной базой». Зампред комитета напомнил, что автомобили не принадлежат агрегаторам, а водители не являются их сотрудниками.

Ефимов указал на то, что сейчас агрегаторы не нарушают закон, поскольку сфера никак не регулируется.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» отреагировали на предложения Госдумы, заявив, что закон должен учитывать интересы всех участников рынка. «Именно в такой парадигме необходимо строить конструктивный диалог», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее сообщалось, что объем рынка агрегаторов такси в денежном выражении в 2018-м составил 290,5 млрд рублей против 146,8 млрд в 2017-м. За первые шесть месяцев 2019 года он уже достиг 174,15 млрд рублей.

В сентябре на возможное объединение «Яндекс.Такси» и «Везёт» в антимонопольное ведомство пожаловался Gett. В пресс-службе ФАС сообщили «Известиям», что итогов проверки пока нет.