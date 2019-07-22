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В Госдуме предложили публиковать статистику с ДТП по агрегаторам такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ГИБДД следует официально публиковать списки агрегаторов такси, под чьими программами машины чаще всего попадают в аварии, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) определяет, под каким агрегатором едет каждый таксист, отметил депутат. Поэтому технически возможно собрать статистику о том, чей агрегатор безопаснее и чьи водители безопаснее. Даже с учетом того, что водители по несколько раз в день «перепрыгивают» с одного агрегатора на другой, сказал Васильев.

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«Однако общедоступной статистики ГИБДД с указанием агрегаторов, под чьими программами машины чаще попадают в ДТП, а под чьими реже — нет. Но если такси попало в ДТП, нужно понимать, под каким заказом оно находилось. Тогда бы мы имели справедливую картину по рынку и доказательно знали, каким сервисом такси безопаснее пользоваться», — сказал парламентарий.

Вот уже несколько лет на рассмотрении нижней палаты парламента находится закон о такси, однако его вносили еще до появления на рынке компаний агрегаторов. В декабре 2018 года его приняли в первом чтении.

Свою инициативу депутат намерен включить в новый закон о такси, который, по его мнению, нужно внести взамен устаревшего. Документ должен выработать единый подход к работе агрегатов. В частности, отрегулировать вопросы режима труда и отдыха водителей, контроля за их безопасностью, сбора статистики по нарушениям ПДД.

В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в мае 2019 года заявил, что закон об агрегаторах такси вступит в силу в 2019 году. По его словам, в окончательном чтении документ рассмотрят не позднее сентября.

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