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Автоюрист поддержал идею запретить таксистам работать сверх нормы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Автомобильный адвокат Вадим Рождественский поддержал идею депутатов Госдумы запретить водителям такси в России работать сверх нормы.

Ранее 27 мая глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о поправках, которые внесли ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. В частности, предлагается все автомобили такси в России оборудовать системой ГЛОНАСС. Ожидается, что это поможет усилить контроль за режимом труда и отдыха водителей такси.

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«Идея очень позитивная и действительно направлена на безопасность движения. С технической точки зрения ее возможно реализовать», — рассказал юрист «Известиям».

По его мнению, это здравое решение — ограничить и установить определенный временной период, в который бы работали таксисты. Он напомнил, что в последние годы количество ДТП с участием автомобилей такси постоянно увеличивается.

«В частности, в недавнем прошлом было принято аналогичное решение, связанное с транспортными перевозками, так называемыми дальнобойщиками, когда им установили соответствующее устройство, которое отлеживает, сколько люди находятся в рейсе», — заключил Рождественский.

В первом чтении законопроект был принят в декабре прошлого года.

Согласно документу, предполагается, что разрешение на работу в такси будут выдавать на срок не менее пяти лет, автомобиль обязательно должен быть зарегистрирован на территории РФ, а водительский стаж таксиста должен быть не менее трех лет.

В законопроекте уточняется, что будут созданы региональные реестры служб заказа такси, которые опубликуют на официальных сайтах профильных ведомств.

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