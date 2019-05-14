Деловой подход: регионы найдут граждан с «геном бизнеса»

Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса», следует из пояснительной записки к указу президента о Годе предпринимательства, за организацию которого отвечает Минэкономразвития. Для этого федеральное правительство разработает специальную модель поиска и передаст ее на уровень местных властей. Она будет включать тестирование способностей россиян к открытию своего дела, а также проведение конкурсов бизнес-идей и проектов, уточнили «Известиям» в Минэке. Сейчас даже имеющие коммерческую жилку не испытывают тягу к бизнесу, уверены эксперты. По их мнению, из-за нестабильности ситуации и курса на огосударствление экономики граждане скорее стремятся стать чиновниками или служащими крупных госкомпаний.

Бизнес-лагерь

Региональные власти будут искать у граждан предрасположенность к ведению собственного дела. К этому их подключит Минэкономразвития, которое разрабатывает специальную программу, обязательную к выполнению. «Охота» на потенциальных бизнесменов начнется в 2020-м (год будет посвящен предпринимательству), однако одобрить концепцию поиска и методические рекомендации, а также довести информацию до регионов федеральные власти должны уже до конца 2019-го. В Минэке «Известиям» уточнили, что для молодой аудитории (главным образом для школьников) будут организованы специальные смены в лагерях, игры и тренинги, образовательные курсы и конкурсы.

Взрослых тоже будут обучать и тестировать их способности к бизнесу, а также определять лучшие идеи и проекты. «Ген бизнеса» может обнаружиться у любого, поэтому охват аудитории проекта максимально широкий. Так, согласно документу, склонность к предпринимательству будут искать у школьников, молодежи, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, граждан старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов, а также у действующих бизнесменов.

Ларьки и таксисты

Почти век советской власти, когда предпринимательство было под запретом, в значительной степени подавил «ген бизнеса» у российских граждан, родившихся в СССР или в первые годы после его развала, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Более того, он, подвергся определенным мутациям, из-за чего в 1990-х на коммерческую арену вышел специфический пласт граждан, из-за чего само слово «бизнесмен» в России имеет часто негативную коннотацию, полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

В своем поиске правительству следует сделать ставку скорее на молодежь и школьников, так как у них более позитивное отношение к бизнесу и его представителям. А взрослым, по ее мнению, будет сложно менять поведенческие патерны.

Несмотря на капитализм и демократию, «жажда предпринимательства» в России активно подавляется экономическими реалиями, добавил директор Института актуальной экономики Никита Исаев. С его точки зрения, из-за тренда на огосударствление и нестабильности экономики граждане не видят в открытии своего дела больших перспектив. Основная предпринимательская ниша в России — это, условно говоря, торговля в ларьках и самозанятые таксисты, добавил он.

Из-за этого граждане скорее стремятся стать служащими крупных госкомпаний или чиновниками, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Впрочем, он согласен, что акцент в поиске предпринимательской жилки следует делать на молодежь, не отождествляющую бизнес с криминалом и готовую конкурировать с госсектором.

Справка «Известий» Согласно опросу 1 тыс. граждан, проведенному аналитическим центром НАФИ в январе 2019 года, основная масса бизнес-идей, поступивших от респондентов, приходится на сферы торговли и услуг — например, клиника, пекарня, бухгалтерия. Россияне считают, что в реальном секторе экономики можно организовать свое дело только в таких сферах, как строительство и фермерство. 67% граждан не хотят становиться бизнесменами. Такое желание выразили 29%, остальные затруднились с ответом. На вопрос, легко ли стать предпринимателем, 62% ответили, что сложно (14% воздержались, 24% ответили утвердительно), причем 48% уверены, что сейчас это сделать сложнее, чем было пять лет назад. Главные барьеры для открытия дела — это налоговая политика, большое число регулирующих документов и проверяющих организаций. Впрочем, имидж предпринимателей в последние годы улучшается, уверены специалисты НАФИ. Согласно опросу, у 74% россиян это слово вызывает положительные ассоциации. Сейчас образ коммерсанта в сознании граждан проходит трансформацию от картин «дикого бизнеса», «челноков» и криминала в сторону образованного и предприимчивого человека, зарабатывающего на жизнь своим трудом.

Жажда риска

Главная черта предпринимателя — это склонность к риску, считает председатель комитета по развитию инвестсреды для бизнеса Торгово-промышленной палаты Москвы Анна Вовк. Именно эту особенность следует искать у граждан в первую очередь, причем даже тесты и опросники могут позволить выявить ее достаточно точно. Поиск «гена предпринимательства» она считает целесообразным, однако лишь при том условии, что обнаруженным талантам будет обеспечено достойное будущее.

Стимулирование предпринимательства — одна из приоритетных задач официальной правительственной повестки. Ее решению посвящен отдельный национальный проект стоимостью почти 500 млрд рублей. Он предусматривает увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 32,5% к концу 2024 года, для чего 450 тыс. человек обучат основам этого дела и 127 тыс. — вовлекут в предпринимательство.