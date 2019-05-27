Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об aгрегaтoрaх такси ко второму чтению в Госдуме.

«Будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — рассказал глава комитета нижней палаты по транспорту и строительству Евгений Мoсквичeв.

По его словам, в дальнейшем также предполагается контролировать каждый автомобиль такси системой ГЛOНACC, передает «РИА Новости».

«Это будет фиксация работы водителя такси, как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте», — пояснил депутат.

В первом чтении законопроект был принят в декабре прошлого года.

Согласно документу, предполагается, что разрешение на работу в такси будут выдавать на срок не менее пяти лет, автомобиль обязательно должен быть зарегистрирован на территории РФ, а водительский стаж таксиста должен быть не менее трех лет.

В законопроекте уточняется, что будут созданы региональные реестры служб заказа такси, которые опубликуют на официальных сайтах профильных ведомств.