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Более 90% таксистов ранее работали в других сферах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 91% водителей такси ранее работали в других сферах. Об этом свидетельствуют данные опроса таксистов, проведенного сервисом «Ситимобил».

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Большинство переквалифицировавшихся водителей ранее работали в сферах торговли, строительства, перевозок, логистики и предоставления услуг. Кроме того, среди таксистов встречаются военные, преподаватели, повара, юристы, пилоты гражданской авиации, писатели и водители скорой помощи. Есть также сотрудники, которые совмещают работу водителя «скорой» и таксиста, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 13 мая.

Большинству водителей такси (37%) от 30 до 39 лет. Водителей в возрасте 40–49 лет чуть меньше (35%). 15% таксистов от 21 до 29 лет, 13% — те, кому более 50 лет.

Треть водителей — новички и работают в такси менее года. 28% — от года до трех лет, 24% — 4–5 лет. 3% водителей рассказали, что работают уже 11–15 лет.

У 43% водителей есть среднее образование, у 38% — высшее. 6% имеют два и более высших образования.

В апреле замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил о необходимости повысить требования к квалификации таксистов. По его словам, условия в виде трех лет водительского стажа недостаточно, так как число ДТП с участием такси растет.

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