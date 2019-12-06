Больше не везет: таксисты взбунтовались против агрегаторов

В России со 2 по 4 декабря прошла полустихийная забастовка таксистов. В соцсетях и мессенджерах таксисты договаривались о бойкотировании агрегаторов, которые, по их мнению, берут непомерно высокий процент за услуги подключения, кроме того, таксисты требовали повышения тарифа. В профсоюзе такси предупреждают, что стихийные забастовки продолжатся. Рынок такси губит тотальная бесконтрольность и засилье мигрантов, готовых работать за мизерные деньги, отмечают профсоюзные лидеры и правозащитники. Это приводит к тому, что качество услуги падает, а аварийность такси растет с каждым днем. Ситуацию должен изменить законопроект, который уточнит ответственность агрегаторов. В возникшей проблеме разбирались «Известия».

Штрейкбрехеру кирпич

О начале забастовки в первых числах декабря таксисты стали оповещать друг друга в мессенджерах. Группы с названием «Бойкот 2019», «Забастовка», «Яндекс Бойкот» и прочие появились в Telegram и WatsApp. Суть требований сформулирована довольно однозначно: повышение тарифов за перевозку и снижение комиссии агрегаторов. Разборки активистов со штрейкбрехерами доходили до открытых конфликтов: таксистов, работающих в дни бойкота, вызывали под видом клиента по адресам с тупиковыми улицами, затем блокировали автомобили и проводили «разъяснительные беседы». Просто ложные заказы массово поступали таксистам Подмосковья и в ряде других регионов.

J1 Машина одного из протестующих таксистов Фото: Metro/Василий Кузьмичёнок

3 декабря на своеобразный одиночный пикет на парковке возле Манежной площади вышел таксист Алексей Владимиров. Забаррикадировавшись в автомобиле Kia Rio с желтой ливреей такси, в окнах он вывесил самодельные плакаты: «Голодовка», «Я против беспредела агрегаторов такси». Позже Владимиров был задержан. Помимо открытых акций, таксисты клеят на автомобили стикеры «Брат за брата» с изображением двух скрещенных в рукопожатии рук.

В межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист» сообщили, что, по их наблюдениям, пока забастовка вышла неорганизованной, но в ближайшее время такие забастовки будут повторяться.

J2 Фото: соцсети

«Забастовка носит хаотичный характер, пока толком никто не может понять, кто и как бастует. Есть инициативные группы, но, по информации агрегаторов, насколько я знаю, у них никаких проблем нет. Но нам возмущение людей совершенно понятно: низкие заработки, отсутствие законодательства и высокие проценты агрегаторов, которые на сегодняшний день забирают у таксистов от 25% до 35% с заказа. Агрегатор, по сути, зарабатывает в месяц с водителя столько же, сколько зарабатывает сам водитель, — это неправильно. Проблема именно в этом — в безответственности агрегаторов», — рассказал «Известиям» председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Чего добились

В компании «Яндекс.Такси» сообщили «Известиям», что водительские объединения не обращались к представителям сервиса, а сама акция никак не сказалась на работе сервиса .

« По динамике заказов и по числу водителей, которые ежедневно выходят на линию, сервис работает в штатном режиме. Спрос на такси, как всегда в декабре, растет. Как и каждый год это связано с тем, что с наступлением холодов и первым снегом люди чаще заказывают поездки. Высокий спрос вызывает и приток водителей — сейчас их на линии в среднем по стране на 5–10% больше, чем неделю назад », — рассказала «Известиям» пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сами таксисты по-разному оценивают результаты акции. С одной стороны, в мессенджерах появилась информация якобы о появлении бонусов от агрегаторов за работу в этот период, что некоторые восприняли как символическую победу, с другой стороны, сами таксисты говорят о об отсутствии организованности.

«Нужно понимать, в каком контексте наши вопросы сдвинутся с места. Они сдвинутся только тогда, когда это будет интересно власти. А власти это интересно будет, когда будет хоть какое-то здравое зерно. Этот рынок власть толком не регулирует. Нужен новый закон о такси — да. Тарифы тогда повысятся? Я думаю, да. Но и обратная сторона медали — повысятся и требования к водителям. Высказал лишь свое мнение», — написал в главном канале акции «Бойкот 2019» пользователь с ником Angry Panda.

Работа на износ

По словам профсоюзного активиста Попкова, в Москве сейчас средний заработок таксиста чистыми составляет в среднем 50 тыс. рублей при условии работы минимум 14 часов в сутки, в регионах доходы таксистов существенно ниже при тех же нагрузках . В ближайшее время в Госдуме будет проходить слушание законопроекта о такси, где найдут отражение нормы об ответственности агрегаторов за работу таксистов, обязанности уполномоченного органа следить за агрегаторами, вести их реестр. В профсоюзе возлагают большие надежды на этот законопроект .

«Сейчас комиссия агрегатора такси начинается от 25%, еще 5–6% берет компания, подключающая таксиста к агрегаторам, или индивидуальный предприниматель, сдающий машины в аренду. При этом таксист несет все текущие расходы, начиная от аренды, мойки и ремонта и заканчивая ущербом от ДТП, ГСМ и прочее. Агрегатор от всего этого дистанцируется и получает только прибыль. Чтобы было понятно, я сейчас сам работаю таксистом по тарифу «Эконом»: в час у меня в среднем получается зарабатывать 162 рубля, для сравнения, в «Макдоналдсе» оплата за час составляет 200 рублей», — рассказал «Известиям» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

О4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Правозащитник отмечает, что сейчас в такси работает очень много иностранных граждан из стран бывшего СССР. Они готовы к ненормированному труду за небольшие деньги. В то же время , по оценкам Попкова из профсоюза «Таксист», аварийность автомобилей с шашечками в Москве за 2019 год выросла едва ли не вдвое.

«На самом деле средняя заработная плата человека в Средней Азии в пересчете составляет около 10 тыс. рублей, поэтому для мигрантов работа в такси в России за 30–40 тыс. рублей вполне приемлема. Но достигается это за счет низких условий труда, условий, в которых мигранты живут и работают. Граждане России не могут и не должны с ними конкурировать в этом», — заметил Шкуматов.