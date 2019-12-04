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В Госдуме вмешались в ситуацию с бойкотом таксистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев направил запросы в Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельности организаторов забастовок таксистов в ряде регионов России. Копии писем имеются в распоряжении «Известий».

Призывы таксистов отказываться от заказов в вечерний час-пик с 3 по 6 декабря появились в социальных сетях и Telegram-каналах на текущей неделе, пишет «РИА Новости». Организаторы акции объяснили свое решение снижением тарифов, с помощью которого агрегаторы пытаются привлечь клиентов.

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Своими действиями бастующие рассчитывают на рост тарифов, переход на оплату по счетчику и снижение комиссии оператора.

«В течение ноября в ряде регионов водители такси столкнулись с фактом массовых ложных заказов с неизвестных номеров телефонов. Злоумышленники посредством создания ложных заказов вызывают на определенные точки водителей, после чего призывают таксистов отказаться от выполнения работы и присоединиться к несанкционированному бойкоту», — рассказал парламентарий.

В случае отказа некоторым водителям угрожали, добавил Васильев. С жалобой о происходящем к депутату обратился директор Общественного совета по развитию такси Александр Шмигидин.

«В своем обращении он сообщает о жалобах со стороны таксистов, которых принуждают присоединиться к участию в акции протеста «Бойкот — 2019». Возможно, указанные практики содержат в себе признаки преступлений по ряду статей: 159 УК РФ («Мошенничество»), 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), 212 УК РФ («Хулиганство»)», — отмечается в письмах депутата Васильева в адрес ведомств.

Ранее, 31 июля исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская назвала «Известиям» две главные причины, почему поездки на такси в России стоят дешево. Во-первых, компании борются за рынок пассажирских перевозок при помощи демпинга. Во-вторых, в стране высокая доля нелегальных перевозчиков.

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