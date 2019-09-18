Вызов таксистов: водители призвали признать их сотрудниками агрегаторов

Таксисты призывают признать агрегаторы своими работодателями и при определенных условиях заключать с ними трудовой договор. Такое обращение они уже направили в Госдуму, где «Известиям» сказали, что готовы обсудить идею. В межрегиональном профсоюзе «Таксист» считают, что их инициатива поможет сделать условия работы водителей более справедливыми и сократить число иностранцев за рулем. Однако официальные трудовые отношения потребуют и уплаты взносов в соцфонды, что может сделать поездки дороже, предупреждают эксперты.

По примеру Британии

Обращение в Госдуму адресовано ее председателю Вячеславу Володину и главе комитета по труду Ярославу Нилову. Подписи на документе поставили председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин и член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков, а также Елена Гращенкова и Петр Шкуматов из движения «Синие ведерки».

Авторы предлагают внести в Трудовой кодекс поправки, которые позволят признавать водителя «фактическим работником», который «может требовать от агрегатора заключения с ним трудового договора» при соблюдении определенных условий. Среди них — ожидание или исполнение задания не меньше 84 часов в месяц и работа в таком режиме не менее месяца. Причем в это время таксист не должен работать на другие агрегаторы или сторонних заказчиков. Также в числе возможных условий — использование одежды, автомобиля или других средств с фирменной символикой потенциального работодателя. Кроме того, работник не должен быть трудоустроен в компании, которая сотрудничает с платформой по прямому договору, и не может быть индивидуальным предпринимателем.

такси Фото: REUTERS/Simon Dawson

Агрегатор такси общественники предлагают определить в законодательстве как «цифровую платформу по распределению заказов (работы) от заказчиков к исполнителям». Авторы письма напоминают, что водителей Uber в Великобритании и штате Калифорния (США) уже признали работниками агрегаторов после резонансных решений местных судов.

В России большая часть таксистов сотрудничают с сервисами заказа в рамках гражданско-правовых отношений (то есть как индивидуальные предприниматели или самозанятые), пояснил «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

— Трудовой договор помог бы защитить наши права. Сейчас агрегатор может поменять условия в любой момент и даже не уведомить об этом — у него огромное преимущество. Потом, если заключать трудовые договоры, будет действовать квота на наем иностранцев. А вы, наверняка, знаете, сколько их сейчас в одной только Москве, — сказал Ярослав Щербинин.

Согласно Трудовому кодексу работодатель обязан уведомлять сотрудников об изменении характера или условий работы за два месяца, а квоту на наем иностранцев необходимо получать через центр занятости.

Цены против нищеты

В комитете Госдумы по труду готовы рассмотреть идею, сказал «Известиям» его председатель Ярослав Нилов.

— Нужно пригласить к обсуждению в том числе Минтруд, Минтранс и МВД. Я поддерживаю идею, что таксист должен быть наемным работником: это позволяет не размывать ответственность и контролировать режим труда и отдыха, — считает депутат. — Сейчас много говорят о том, что таксисты могут регистрироваться как самозанятые. Но, подчеркну, лицензию на перевозки дают только юрлицам и ИП.

Официальное трудоустройство вынудит агрегаторы нести ответственность за таксистов, и это должно улучшить качество сервиса и усилить безопасность поездок, уверен профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Сейчас время труда и отдыха часто не контролируется, шоферы устают, из-за этого хамят и попадают в ДТП, — пояснил он.

Кроме того, трудовой договор даст таксистам право на пенсию, страхование от несчастных случаев на производстве, больничный. Схему стоит распространить и на другие профессии — например, курьеров, предложил эксперт. Правда, цена услуг может вырасти: работодатель обязан отчислять в соцфонды 30% от фонда оплаты труда.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Но зато через несколько лет у нас в стране не окажется группы людей, не накопивших на пенсию, — считает Александр Сафонов.

Тарифы на начальном этапе реализации идеи могут вырасти на 20–30%, оценил главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. Однако благодаря рыночным механизмам цены позднее начнут снижаться, и в итоге рост не превысит 10%, считает он.

К тому, что поездка стала дешевой, а время подачи машины снизилось до минимума, привела именно нынешняя модель работы такси, напомнил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

— Если реализовать указанное предложение, то мы вернемся к советской модели «Мосавтолегтранса». Поэтому никаких преимуществ возложения на агрегатора функций работодателя нет, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что за наемных сотрудников должны нести ответственность предприниматели, которые заключают договор с агрегаторами и получают разрешение на перевозки. Новая модель бизнеса не сделает сферу такси ни более прозрачной, ни более удобной для клиента, добавил он.

Агрегаторы против

В сервисах агрегаторов такси инициатива ожидаемо поддержки не получила. В компаниях считают, что они предоставляют информационные услуги, дают водителям возможность заработать и не видят смысла усложнять ситуацию.

Трудовые отношения станут ограничением для тех, кто в сфере такси только подрабатывает, считает руководитель пресс-службы «Ситимобил» Георгий Лобушкин. В нынешних условиях можно выбрать любой сервис и удобный темп работы, поэтому в компании поддерживают применение режима самозанятого, подчеркнул он.

Из 200 тыс. получивших этот статус более 60 тыс. человек — водители такси, заметили и в пресс-службе «Яндекс.Такси» со ссылкой на данные ФНС.

Агрегаторы дают возможность решать, работать таксистом постоянно или только в качестве дополнительного заработка, согласна руководитель пресс-службы сервиса «Везет» Зоя Австрийская. Жесткие ограничения приведут к обнулению достижений в доступности и удобстве услуги, считает она.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

У сервиса заказа такси нет и не может быть трудовых отношений с контрагентами, заявил в свою очередь руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

— Каким образом агрегатор должен стать работодателем для ООО, ИП или самозанятых? — возмутился он, назвав инициативу «абсурдной».

Многие водители предпочитают работать на себя, по свободному графику — им не нужен работодатель, «и эти профсоюзы им тоже не нужны», заявил Павел Стенников.

Как писали «Известия», в прошлом году рынок агрегаторов такси вырос вдвое относительно 2017-го до 290,5 млрд рублей. За январь–июнь 2019-го объем уже достиг 174 млрд рублей, говорится в обзоре Discovery Research. По итогам года рынок может вырасти на 20% относительно 2018-го.