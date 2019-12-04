Вам с «шашечками» ехать: почему рынок такси в Москве интенсивно развивается

Желтое такси сегодня в Москве — это один из символов города, его ни с чем не перепутать. Но так было не всегда. Еще пару десятков лет назад традиция такси была в упадке, процветал частный извоз, который мог быть крайне опасен для пассажиров. С чего начинался этот вид транспорта в Москве и к чему пришел сейчас, разбирались «Известия».

Профессия таксиста в Москве — одна из самых противоречивых. Их и любят, и уважают, и ненавидят. Здесь рады водителям разных возрастов, пола и национальностей. Кто-то едва сводит концы с концами, а кто-то умудряется прилично зарабатывать. Московские таксисты, согласно подсчетам Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, в 2019 году зарабатывают в среднем порядка 83 тыс. рублей.

С чего всё начиналось

Сейчас такси — это комфортный, а главное доступный вид транспорта, равноправный участник городской жизни. А началось всё в 1907 году, когда в газете «Голос Москвы» от 5 октября была размещена заметка: «Вчера в Москве появился первый извозчик на автомобиле. Какой-то шофер привесил к своему небольшому «олдсмобилю» плакат «извозчик, такса по соглашению». Он разъезжал по улицам, останавливался на углах и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков». Поскольку газета печатала вчерашние новости, то днем рождения московского такси принято считать 4 октября. С тех пор прошло 112 лет.

Извоз на автомобиле за деньги стал популярным и востребованным сразу. В 1909-м появился первый таксопарк — «Товарищество автомобильного передвижения», а уже к 1913 году в Москве насчитывалось 224 такси. Интересно, что автомобили первого таксопарка были выкрашены в красный цвет , а не в уже привычный нам желтый. Однако недолго москвичи имели возможность радоваться новому транспорту. Пришедшие к власти большевики решили, что такси — атрибут буржуазной жизни, доступный не каждому, и упразднили его.

Но уже в эпоху НЭПа этот вид экономической деятельности вернулся, чтобы стать частью жизни города надолго. Постепенно появились таксомоторные парки, фирменные автомобили, диспетчерские и «шашечки». Трудные времена для такси наступили вместе с приватизацией. Официальные автомобили, попав в частные руки, быстро исчезли с улиц города, а на их место пришли частные извозчики на собственных машинах разных марок и в разном состоянии. Ни о какой централизации тогда речи не шло. Довольно долго на рынке такси царили «бомбилы».

Что сейчас представляет рынок такси

Серьезные изменения для такси наступили в 2010 году, когда столичное правительство решило взяться за этот вид транспорта. С 2013 года в Москве начали появляться официальные такси отличительного желтого цвета, а с 1 июля 2018 года уже 100% официального такси в Москве имеют этот цвет. Сейчас официальное московское такси должно быть желтого цвета, иметь шашечки и фонарь оранжевого цвета на крыше. Именно по этим отличительным признакам можно узнать «легальное такси».

На сегодняшний день Москва является одним из самых больших рынков такси в мире. В городе выдано более 50 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. В настоящее время таксомоторную деятельность в Москве осуществляют более 1 тыс. юридических лиц и более 8,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Согласно статистике, в 2019 году такси ежедневно перевозили более 890 тыс. человек, что составляет 324,9 млн пассажиров в год.

Большую роль в росте объемов перевозок сыграло положительное влияние агрегаторов такси. В последние годы этот транспорт стал в первую очередь быстрым — среднее время подачи автомобиля такси в рабочий день составляет около 5 минут, что является одним из лучших показателей в мировых столицах.

Ну а кроме того, такси в Москве экономически доступно. Многие до сих пор помнят, что еще 15–20 лет назад цена на перевозку зачастую была договорная, приходилось торговаться с «бомбилами» и подвергать свою жизнь серьезной опасности, пытаясь поймать машину от бордюра. Сейчас подобного вида извоза почти не бывает, таксисты работают по таксометру согласно официальным тарифам, а пассажир зачастую заранее знает, во сколько ему обойдется поездка. Средний чек за поездку с годами уменьшается. Если в 2014 году он составлял в среднем 700 рублей, то в 2018 году он составил 473 рубля.

За последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и составляет 2,7 года, что свидетельствует о постоянном обновлении парка автомобилей. Парк такси в Москве — один из самых молодых в Европе.

Что было сделано для развития отрасли

Чтобы побороть рынок нелегального извоза и так называемых бомбил, властям пришлось принять серьезные меры. В первую очередь упростили процедуру выдачи разрешений на осуществление таксомоторной деятельности. Сейчас, чтобы получить право осуществлять перевозки пассажиров в такси, достаточно оформить и подать заявление и в течение 10 дней будет готов ответ.

Кроме того, все автомобили, осуществляющие таксомоторную деятельность, привели к единому виду.

Чтобы получить разрешение, нужно предоставить документы, подтверждающие, что автомобиль имеет желтый цвет кузова. После получения разрешения на боковые поверхности автомобиля наносятся фирменные «шашечки», а на крыше должен присутствовать опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Таким образом для пассажиров снижается риск сесть в нелегальное такси.

Более того, за соблюдением этих правил жестко следят и в ходе совместных рейдов Московской административной дорожной инспекции и ГИБДД, в рамках которых выявляют перевозчиков, которые не соблюдают правила оформления автомобиля и салона. За первые 9 месяцев 2019 года на столичных улицах обнаружили 39 199 такси-нарушителей.

Важным шагом в организации таксомоторной деятельности в столице стали определенные преференции и удобства для официальных таксистов, о которых позаботились власти. Особенно ждали постановления, разрешающего официальному такси ехать по выделенной полосе общественного транспорта. Так пассажиры и водители могут сэкономить время и деньги.

Для автомобилей такси в Москве организовываются специальные парковочные места, где таксисты могут бесплатно ожидать пассажиров. Такие места обозначены дорожным знаком «Место стоянки легковых такси». Расположение мест для такси можно посмотреть, в частности, на сайте «Московский транспорт». Таксисты могут бесплатно припарковаться на них, чтобы подождать новый заказ или отдохнуть. Стоянки расположены в наиболее оживленных местах, куда горожане чаще всего вызывают такси. Благодаря парковкам время ожидания машин пассажирами сократилось.

В 2012 году начали выдавать субсидии таксомоторным перевозчикам на обновление автомобильного парка, чтобы по Москве ездило больше «молодых» автомобилей, снижая аварийные риски, и автомобилей приемлемого экологического класса. В Дептрансе отметили, что в 2019 году из бюджета города на субсидию для приобретения автомобилей такси выделено 185,5 млн рублей.

— Эта сумма частично возместит расходы на приобретение около 10 тыс. автомобилей такси. Таким образом за семь лет выдано 900 млн рублей субсидий на приобретение новых автомобилей такси в Москве, — пояснили в ведомстве.

Сфера такси сейчас — одна из самых высокотехнологичных. Созданные частным бизнесом мобильные приложения-агрегаторы упростили вызов такси для клиентов и открыли доступ к этой профессии для многих нынешних таксистов. Диспетчеры, получая вызовы, направляют их только официальным извозчикам. Такой договоренности достигли в 2016 году власти с крупнейшими агрегаторами в этой сфере.