Поездки на такси будут бесплатными для героев Отечества 9 декабря

Комитет по такси Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) проведет акцию, приуроченную ко Дню героев Отечества 9 декабря. В этот день Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы смогут бесплатно воспользоваться услугами такси.

Как рассказал в эфире НСН председатель комитета Богдан Коношенко, для заказа бесплатной поездки необходимо будет назвать диспетчеру такси номер удостоверения.

В акции примут участие крупнейшие таксомоторные компании Москвы, входящие в комитет по такси: Формула такси, «Такси Ритм», ООО «Центральное бюро заказов такси».

День Героев Отечества отмечается с 2007 года, когда депутаты Госдумы приняли соответствующий закон.