Ученые рассказали о пользе перца чили при болезнях сердца

Регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

К такому выводу пришли итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed, говорится в журнале EurekAlert!. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие почти 23 тыс. человек. За их состоянием наблюдали в течение восьми лет.

Оказалось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40% реже умирали от сердечного приступа. Кроме того, перец сократил на 50% смертность от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто отказался от продукта.

При этом ученые подчеркнули, связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Чили оказывал защитное действие как на тех, кто следует средиземноморской диете, так и на людей, которые питаются не столь правильно, передает «Газета.ру».

Специалисты из Дартмутского онкологического центра ранее заявили, что рацион питания с высоким содержанием жиров, а также ожирение увеличивают риск рака молочной железы и ухудшают прогнозы на выздоровление среди пациентов с онкологическими заболеваниями.