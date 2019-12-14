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Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 декабря.

«Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчиненных», — цитирует ее комментарий «РИА Новости».

По словам Матвиенко, профессионализм и дееспособность региональных властей проверяются в чрезвычайных ситуациях. В данном случае команда, по ее словам, не справилась.

Критика местных властей со стороны населения была обоснованной, отметила Матвиенко. По ее словам, не хватало оперативных решений и контакта с людьми.

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Левченко покинул пост по собственному желанию 12 декабря.

По предварительной информации, поводом для ухода стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Игорь Кобзев, который ранее был замглавы МЧС. Он уже прибыл в Иркутск и представлен местным депутатам и правительству.

Левченко возглавил Иркутскую область осенью 2015 года. Его полномочия должны были закончиться в 2020 году.

В декабре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя, участником которой предположительно был Левченко.

Летом этого года в Иркутской области прошел сильнейший паводок. Президент России Владимир Путин трижды посещал регион и в июле подверг местные власти жесткой критике из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий стихии. Президент также обратил внимание на недостаточное информирование граждан и негативно оценил распределение гуманитарной помощи.

Еще один скандал разгорелся вокруг главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. В середине августа в интернете появилась скандальная запись, на которой чиновница (позднее она признала подлинность аудио) называет пострадавших от паводков «быдлом» и «бичевней», нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

В ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» провели мониторинг в пострадавших от паводка районах Иркутской области, согласно результатам которого большинство местных жителей не получили выплаты. Это противоречит поручению президента № Пр-1815 п. 1, согласно которому пострадавшие должны были получить компенсацию до 25 сентября. После этого прокуратура начала проверку по факту выявленных нарушений прав пострадавших от наводнения.

По состоянию на 28 ноября 41% пострадавших от паводка иркутян всё еще не получили жилье.

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