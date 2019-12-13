Новый врио губернатора Иркутской области прибыл в регион

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прилетел в Иркутск. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти региона.

«Самолет, на борту которого Игорь Кобзев, совершил посадку в Иркутске. Представление Кобзева состоится в пятницу в 15:00 (10:00 мск)», — заявил собеседник информагентства.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника.

Накануне, 12 декабря, Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко и назначил Кобзева временно исполняющим обязанности.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению районов, пострадавших от масштабного наводнения. Кроме того, регион последние полгода сотрясали коррупционные скандалы. Еще одной причиной отставки Левченко, как выяснили «Известия», могло быть невыполнение поручений президента по сохранению озера Байкал.

В ноябре 2019 года Игорь Кобзев указом президента был назначен заместителем главы МЧС России, говорится на сайте МЧС. В 2013-м году Кобзев руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.