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Названы причины отставки губернатора Иркутской области Левченко

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог покинуть свой пост из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения и невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал, выяснили «Известия».

В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре еще накануне отставки Левченко отметили, что бюджетные средства на мероприятия по сохранению Байкала расходуются неэффективно, и ни одно из них не реализовано в полном объеме.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что основной причиной отставки Левченко стало именно наводнение, с которым глава региона не смог эффективно справиться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не чист на реку: почему отправили в отставку иркутского губернатора

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