Прямой эфир

Путин присвоил врио главы Иркутской области новое звание

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин присвоил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу, 13 декабря, на портале правовой информации.

Не чист на реку: почему отправили в отставку иркутского губернатора
Сергей Левченко мог уйти из-за неэффективной работы во время паводка и невыполнения поручений президента

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — сказано в документе.

Накануне, 12 декабря, Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим его обязанности замглавы МЧС Кобзева.

В 2013-м году Кобзев руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области. В ноябре 2019 года он был назначен на пост замминистра — главного госинспектора по пожарному надзору.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода. Также, как выяснили «Известия», Левченко мог покинуть свой пост из-за невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МЧС отметил инициативность своего бывшего зама Кобзева
Губернатор Иркутской области Левченко подал в отставку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019