Путин присвоил врио главы Иркутской области новое звание

Президент России Владимир Путин присвоил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу, 13 декабря, на портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу», — сказано в документе.

Накануне, 12 декабря, Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим его обязанности замглавы МЧС Кобзева.

В 2013-м году Кобзев руководил ликвидацией паводка на Дальнем Востоке, в 2016-м работал при взрывах газа в жилых домах, в 2018-м принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы Ан-148 в Московской области. В ноябре 2019 года он был назначен на пост замминистра — главного госинспектора по пожарному надзору.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению инфраструктуры районов, пострадавших от масштабного наводнения, а также коррупционные скандалы, сотрясавшие регион последние полгода. Также, как выяснили «Известия», Левченко мог покинуть свой пост из-за невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал.