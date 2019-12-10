Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека. В их числе оказалась глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, произошло лобовое столкновение легковушек KIA Sportage и Ford Focus. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

«На место ДТП выехали наряды ГИБДД. На месте происшествия принимаются все меры по организации свободного проезда участников дорожного движения», — отмечается на сайте ГУ МВД по Крыму.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.