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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

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Фото: facebook.com/Людмила Глушко
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В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека. В их числе оказалась глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, произошло лобовое столкновение легковушек KIA Sportage и Ford Focus. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

«На место ДТП выехали наряды ГИБДД. На месте происшествия принимаются все меры по организации свободного проезда участников дорожного движения», — отмечается на сайте ГУ МВД по Крыму.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

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