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Число ДТП по вине мигрантов выросло за год на 6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число аварий, совершенных в России водителями-иностранцами, третий год подряд растет примерно на 6%. С начала 2019 года таких ДТП совершено более 8,8 тыс.

По словам экспертов, опрошенных «Известиями», эту ситуацию усугубляет в том числе отсутствие в российском законодательстве механизма привлечения иностранцев к ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, они отметили, что нередко причиной ДТП становится то, что водители-мигранты готовы работать дольше положенного времени.

«Мигранты соглашаются на график с жуткими переработками и за гораздо меньшие деньги. Естественно, водитель, находящийся за рулем шесть дней в неделю по 12 часов в сутки, спустя какое-то время начинает испытывать хроническую усталость, а управлять транспортом в таком состоянии очень рискованно», — рассказал член общественного совета при ГУВД Москвы Петр Шкуматов.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 декабря.

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