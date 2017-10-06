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На выживших в ДТП пассажиров автобуса составили протоколы о миграции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В отношении 17 человек, не пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде станции Покров, составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Иностранные граждане подозреваются в нарушении ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Материалы направлены в суд для принятия решения.

Как писал портал iz.ru, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан, которые ехали в автобусе. Факт состава преступления был выявлен по итогам проверки, проведенной Восточной транспортной прокуратурой. В качестве подозреваемого по делу задержан гражданин Казахстана.

Напомним, в районе станции Покров Владимирской области поезд столкнулся с автобусом, в котором находились 58 пассажиров. В результате ДТП погибли 17 человек. По данным МВД, причиной столкновения стала поломка автобуса на железнодорожных путях.

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