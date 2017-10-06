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После ДТП под Владимиром задержан гражданин Казахстана

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Фото: ТАСС/Анна Устинова
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Гражданин Казахстана был задержан следствием как подозреваемый по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Следствие задержало подозреваемого в организации незаконной миграции, выявленной в ходе проверки обстоятельств ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром», — сказал собеседник агентства.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в ходе проверки был выявлен факт организации незаконной миграции граждан Узбекистана. Отдел дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело.

В ночь на пятницу во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и поезд. По последним данным, 17 человек погибли в результате ДТП.

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