После ДТП под Владимиром задержан гражданин Казахстана
Гражданин Казахстана был задержан следствием как подозреваемый по делу об организации незаконной миграции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Следствие задержало подозреваемого в организации незаконной миграции, выявленной в ходе проверки обстоятельств ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром», — сказал собеседник агентства.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в ходе проверки был выявлен факт организации незаконной миграции граждан Узбекистана. Отдел дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело.
В ночь на пятницу во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и поезд. По последним данным, 17 человек погибли в результате ДТП.