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Число погибших в результате ДТП под Владимиром возросло до 17 человек

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В результате ДТП во Владимирской области погибли 17 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Количество погибших выросло до 17 человек — в больнице скончался один из пострадавших детей», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород поезд столкнулся с пассажирским автобусом в ночь на пятницу. Авария произошла рядом с железнодорожной станцией Покров во Владимирской области.

Ранее стало известно, что тормозной путь поезда составил 746 м. По данным МВД, причиной столкновения стала поломка автобуса на железнодорожных путях.

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