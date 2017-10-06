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Дело о незаконной миграции возбуждено после ДТП в Покрове

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Фото: ТАСС/Устинова Анна
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Уголовное дело об организации незаконной миграции после ДТП с поездом и автобусом под Владимиром возбудила полиция. По итогам проверки, которую провела Восточная транспортная прокуратура, выявлен факт состава преступления.

«В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан — пассажиров автобуса, который сегодня столкнулся с поездом», — сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено отделом дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте.

Следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород поезд столкнулся с пассажирским автобусом в ночь на пятницу, сообщал портал iz.ru. Авария произошла рядом с железнодорожной станцией Покров во Владимирской области, погибли 17 человек.

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