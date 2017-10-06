Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Подмосковье. Об этом сообщил близкий к ситуации источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Сегодня в Коломне произошло ДТП с автобусом, который следовал из Озер в Москву. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек», — приводит агентство его слова.

Пострадали восемь человек.

Между тем, агентство «Интерфакс» со ссылкой на областной главк полиции сообщает о том, что в автобусе находились 39 человек.

«В районе села Лукерьино Коломенского района Московской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 39 человек», — заявил агентству сотрудник пресс-службы ведомства.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее в пятницу портал iz.ru писал о столкновении автобуса и поезда рядом с городом Покровом во Владимирской области. В результате аварии погибли 16 человек.