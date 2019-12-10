Зарубежный след: количество аварий по вине граждан СНГ возросло на 8%

Третий год в России примерно на 6% увеличивается число аварий, совершенных водителями-иностранцами, в том числе гражданами стран СНГ. С начала 2019-го количество таких ДТП достигло 8814 случаев. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что ситуация усугубляется в первую очередь отсутствием механизмов привлечения иностранцев к ответственности за нарушения ПДД. По их мнению, нередко причиной ДТП становится то, что водители-мигранты готовы работать дольше положенного времени.

Согласные на всё

За 10 месяцев нынешнего года в России произошло 118 950 ДТП, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из официальных данных ГИБДД. Лучших показателей мешают добиться водители-иностранцы — по их вине с января по октябрь произошло 8814 аварий, что на 6% больше, чем в прошлом году. Похожая ситуация (рост на 5%) наблюдалась и в 2018-м, и в 2017-м. А в 2016 году количество таких ДТП выросло на 19%.

Гражданами стран СНГ с начала этого года была совершена 4081 авария, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. На долю представителей других государств пришлось 4733 ДТП — прирост составил 4,6%. За 10 месяцев в авариях с автомобилями, за рулем которых были иностранцы, погибли 883 человека, пострадали 12 379.

В ГИБДД статистические данные «Известиям» оперативно прокомментировать не смогли. Однако член общественного совета при ГУВД Москвы Петр Шкуматов уверен: в основном аварии совершаются иностранцами, задействованными в сегменте коммерческих перевозок, в том числе таксистами.

— Речь, конечно, идет не только об иностранцах, въезжающих в Россию на своих автомобилях, но и о тех, кто работает на территории нашей страны. За счет того, что многие компании стали экономить на водителях, в последние полтора года в сфере коммерческих перевозок произошел прирост рабочей силы из Средней Азии. Мигранты соглашаются на график с жуткими переработками и за гораздо меньшие деньги. Естественно, водитель, находящийся за рулем шесть дней в неделю по 12 часов в сутки, спустя какое-то время начинает испытывать хроническую усталость, а управлять транспортом в таком состоянии очень рискованно, — сказал «Известиям» Петр Шкуматов.

По его словам, еще одна причина роста числа аварий по вине водителей-иностранцев — недостаточная квалификация.

— Когда люди, которые управляли автомобилем в небольших населенных пунктах, попадают в мегаполисы, им не хватает навыков езды в условиях напряженного движения, — пояснил Петр Шкуматов.

Подглядеть за соседями

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что пока в России недостаточно механизмов привлечения иностранцев к административному наказанию за нарушения ПДД.

— Эта проблема намного глобальнее, чем просто рост числа аварий, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. — Для иностранных водителей в России нет наказания за нарушения ПДД, поэтому это не мотивирует их на законопослушное поведение. Даже если нарушения фиксируются камерой, их всё равно не наказывают, потому что нет базы, по которой можно было бы проверить собственника транспортного средства. Несколько лет назад я предлагал подготовить совместную базу данных МВД и ФТС, с помощью которой можно было бы контролировать въезд и выезд иностранных автомобилей. Если выяснится, что владельцем транспортного средства не уплачен штраф за нарушение ПДД, машину на территорию России пускать не следует. Но до сих пор в этом направлении ничего не предпринято.

В рамках ЕАЭС должен быть выстроен межправительственный информационный обмен, в том числе и по водительским удостоверениям, считает парламентарий.

— Насколько известно, такой системы пока не существует. Может, имеет смысл оставить действующими национальные права, но только при условии, если есть возможность проверить их подлинность, — отметил депутат.

По его мнению, в этой ситуации есть смысл обратить внимание на белорусский метод решения проблемы с иностранными водителями-правонарушителями.

— В Белоруссии тоже нет базы данных. Но если на территории страны зафиксировано нарушение правил ПДД иностранцем, его либо тут же догоняет патруль ДПС, либо при выезде оформляют протокол и обязывают оплатить штраф. Всё очень оперативно, — пояснил парламентарий.

Идею перенять опыт соседней страны поддержал и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. По его словам, существующая сейчас мера — пересылка штрафов через посольства — оказалась недейственной. С одними приграничными государствами российской стороне удается договориться о предоставлении данных, а с другими нет, объяснил эксперт.