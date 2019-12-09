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Названы российские регионы с ростом смертности в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщил 9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Аварийный выезд: в 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12%
Большинство инцидентов произошло по вине водителей

«В начале года было семь, а сейчас возросло до десяти субъектов, которые не достигнут целевых показателей по летальности в ДТП», — рассказал он в интервью «Милицейской волне».

В это число, по словам Понарьина, входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.

В настоящее время ГИБДД разрабатывает планы по снижению смертности на дорогах в этих областях.

5 декабря сообщалось, что за 10 месяцев 2019 года число ДТП с участием автобусов возросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки.

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