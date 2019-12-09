Турция депортировала во Францию 11 боевиков ИГ

Власти Турции депортировали во Францию 11 граждан этой страны, причастных к терроризму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter турецкого МВД в понедельник, 9 декабря.

«Выдача иностранных боевиков-террористов продолжается. В этом контексте 11 террористов-французов депортировали в их страну», — отмечается в сообщении.

Агентство Andalou со ссылкой на МВД Турции уточняет, что высланные боевики принадлежат к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Анкара с 11 ноября депортирует боевиков в страны их происхождения. За это время из Турции высланы: 18 немцев, 11 французов, два бельгийца и два голландца, а также боевики из Дании, Великобритании, Ирландии, США и других стран. Всего из Турции депортирован 71 боевик.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара полна собирается вернуть на родину всех боевиков ИГ, которые находятся в тюрьмах Турции и севера Сирии.

По словам Соулу, Турция — это не «гостиница» для террористов.

1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен обсудили по телефону возвращение беженцев в Сирию и помощь Турции в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину в рамках соглашения Анкары и Евросоюза, которое было подписано 18 марта 2016 года.

Стороны обменялись мнениями относительно обеспечения размещения беженцев в так буферной (демилитаризованной) зоне на сирийско-турецкой границе.

В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщило, что турецкий лидер планирует попросить у «евротройки», которая состоит из Великобритании, Германии и Франции, выделить Анкаре средства для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев.

Bloomberg писал, что Эрдоган хочет построить города в 32-километровой буферной зоне, но у него нет для этого денег. Строительство оценивается в $27 млрд. Проект позволит разместить в этом месте около 1 млн из 3,6 млн сирийских беженцев, которые сейчас живут на территории Турции.