Прямой эфир

В МЧС уточнили данные о пострадавших в ДТП на Локомотивном проезде

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП на Локомотивном проезде в Москве три человека погибли и двое пострадали. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В результате ДТП пострадали пять человек: три человека погибли, двое травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями проводилась деблокировка пострадавших», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что на данный момент движение транспорта на месте аварии перекрыто, а причина ДТП устанавливается.

В столичном УГИБДД уточнили, что водитель остался жив, а три пешехода скончались на месте от полученных травм, пассажир автомобиля был госпитализирован.

«Сейчас сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент автоаварии шофер автомобиля, въехавшего в вестибюль, находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в Госавтоинспекции.

7 декабря столичная Госавтоинспекция проинформировала, что в результате наезда автомобиля на группу пешеходов погибли три человека, еще один пострадал. Ранее ГИБДД заявляла о двух погибших и трех пострадавших, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о трех погибших и двух раненых.

ДТП произошло в районе дома 31 в Локомотивном проезде. Автомобиль въехал в группу людей на «зебре», после чего врезался в надземный переход станции МЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео момента ДТП с наехавшим на пешеходов автомобилем в Москве
В Челябинске микроавтобус с пассажирами сбил пешехода

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019